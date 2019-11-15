|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Установлена личность юноши, открывшего огонь в школе «Сагас» в Калифорнии
15.11.2019 22:22
Фото: livejournal.com
В Соединенных Штатах продолжают устанавливать обстоятельства инцидента, в результате которого погибли два человека и трое были ранены.
Как передает CNN, полиции уже известны имя и возраст ученика, который пришел в школу с оружием.
В ходе начатого расследования удалось установить личность юноши, который открыл стрельбу в школе "Сагас". Выстрелы в образовательном учреждении калифорнийского города Санта-Кларита прогремели ранним утром минувшей среды, 13 ноября.
По данным полиции, подросток учился в этой школе, мотивы его действий выясняются, а также возможные связи с жертвами. Самого стрелка доставили в больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое.
В правоохранительных органах Калифорнии уточнили данные о пострадавших: в результате инцидента ранения получили пять человек, двое из них позже скончались.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|