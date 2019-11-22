|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США двое военных стали жертвами крушения тренировочного самолета
22.11.2019 07:57
Фото: livejournal.com
Обстоятельства авиакатастрофы, которая произошла на территории штата Оклахома, сейчас выясняют специалисты, передает телекомпания CNN.
Военное командование подтвердило гибель двух человек.
Как стало известно, жертвами крушения тренировочного самолета, разбившегося в Оклахоме, стали по меньшей мере двое американских военнослужащих. ЧП случилось неподалеку от базы Вэнс Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов.
Официальные представители ВВС США, прокомментировав инцидент, уточнили, что авария случилась во время тренировочного полета. Двухместное воздушное судно T-83 Talon разбилось около 09:10 по местному времени (18:10 по Москве).
Сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|