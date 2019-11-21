Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Ямала пообещали выпускникам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ, премии в размере 100 тыс. руб

21.11.2019 17:42

Фото: potokmedia.ru



Руководство Ямало-Ненецкого автономного округа приняло решение о существенном увеличении выплаты школьникам, которые сумели набрать 100 баллов по ЕГЭ.



Со следующего года ребята смогут рассчитывать на премию в размере 100 тысяч рублей (сейчас она составляет 20 тысяч).



Как передает агентство "Интерфакс-Урал", в таком же объеме выплаты получат и педагоги, которым удалось подготовить школьников. В прошлом вознаграждение доставалось лишь выпускникам, уточняется со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.



Представители администрации региона пояснили, что премии 100-балльникам будут выплачиваться за каждый сданный с таким результатом предмет.



В этом году на Ямале по одному из предметов по ЕГЭ наивысший балл смогли получить девятнадцать выпусников.



Кроме того, с 2020 года на премии смогут рассчитывать ребята, ставшие победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников регионального уровня - им будут выплачивать соответственно по 30 и 15 тысяч.



Размер выплат победителям и призерам всероссийской олимпиады общероссийского уровня будет составлять 300 и 150 тысяч рублей, такого же уровня вознаграждение обещали и педагогам. Ранее ребята получили премии в 20 тысяч рублей.



Автор: Злата Богатова

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