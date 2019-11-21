Новости шоу-бизнеса

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Власти Ямала пообещали выпускникам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ, премии в размере 100 тыс. руб
21.11.2019 17:42
Фото: potokmedia.ru
Руководство Ямало-Ненецкого автономного округа приняло решение о существенном увеличении выплаты школьникам, которые сумели набрать 100 баллов по ЕГЭ.
Со следующего года ребята смогут рассчитывать на премию в размере 100 тысяч рублей (сейчас она составляет 20 тысяч).
Как передает агентство "Интерфакс-Урал", в таком же объеме выплаты получат и педагоги, которым удалось подготовить школьников. В прошлом вознаграждение доставалось лишь выпускникам, уточняется со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
Представители администрации региона пояснили, что премии 100-балльникам будут выплачиваться за каждый сданный с таким результатом предмет.
В этом году на Ямале по одному из предметов по ЕГЭ наивысший балл смогли получить девятнадцать выпусников.
Кроме того, с 2020 года на премии смогут рассчитывать ребята, ставшие победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников регионального уровня - им будут выплачивать соответственно по 30 и 15 тысяч.
Размер выплат победителям и призерам всероссийской олимпиады общероссийского уровня будет составлять 300 и 150 тысяч рублей, такого же уровня вознаграждение обещали и педагогам. Ранее ребята получили премии в 20 тысяч рублей.
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