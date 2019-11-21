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В доме Гитлера в Австрии откроют отделение полиции
21.11.2019 17:14
Фото: livejournal.com
Решена судьба здания в австрийском городе Браунау-ам-Инн в федеральной земле Верхняя Австрия, в котором в 1889 году провел первые месяцы жизни Адольф Гитлер.
Как пишет Die Zeit, в этом доме будет действовать полицейское отделение.
Превратив дом, в котором родился Адольф Гитлер, в участок полиции, австрийское правительство Австрии рассчитывает на то, что здание не сможет стать объектом паломничества правых экстремистов, пишет газета. Предполагается, что дом будет полностью переоборудован, в скором времени стартует архитектурный конкурс. Результаты планируют подвести в следующем году.
В 2017 году здание было изъято в собственность государства, владелице Герлинде Поммер выплатили компенсацию. Первоначально Поммер присудили возмещение в размере полутора миллионов евро, однако финансовая прокуратура Австрии это решение оспорила. Согласно окончательному вердикту, семье Поммер досталось 810 тысяч евро.
Несколько лет назад власти Австрии рассматривали вариант сноса дома, где родился и провел раннее детство Адольф Гитлер, с выплатой владелице здания компенсации. Как заявлял тогда глава МВД страны Вольфганг Соботка, лишь таким образом можно полностью избежать того, чтобы здание каким-либо образом использовалось неонацистами.
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