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В Ингушетии из-за строительства дороги оказались под угрозой разрушения древние курганы


21.11.2019 13:53
В Ингушетии из-за строительства дороги оказались под угрозой разрушения древние курганыФото: zondnews.ru

По данным археологов, угроза нависла над памятниками, которые расположены на территории Насыр-Кортского округа Назрани в Ингушетии, передает агентство "Интерфакс-Юг.

Со ссылкой на археологический центр республики сообщается, что особого внимания требует Экажевское городище № 2.

Состояние Экажевского городища № 2 продолжает ухудшаться из-за соседства с водонапорной башни, констатировали специалисты. Кроме того, местные жители используют близлежащие земли в качестве бытовой свалки.

Исследователи провели внеплановый мониторинг ряда памятников Насыр-Кортского округа Назрани и сельского поселения Экажево, где были зафиксированы работы по строительству. Учитывая, что мероприятия ставят под угрозу сохранность исторических памятников, ученые собираются передать материалы очередной проверки компетентным органам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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