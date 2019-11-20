Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Против жительницы Татарстана, посадившей за руль шестилетнего сына, возбудили два уголовных дела

09:14

Фото: inforesist.org



Следственные органы возбудили второе уголовное дело в отношении жительницы Набережных Челнов, которая посадила ребенка за руль автомобиля.



Шестилетний мальчик разогнался до высокой скорости, пока мать снимала происходящее на видео. Позже она выложила кадры в социальных сетях, которые и стали основанием для начала проверки.



Как указано на сайте регионального СУ СКР, в результате проведенной проверки в действиях женщины были выявлены признаки еще одного преступления, которое квалифицировано как вовлечение несовершеннолетнего в деятельность, представляющую опасность для его жизни.



Ранее следственные органы уже возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В сообщении указано, что 28-летня женщина категорически отказывается признавать свою причастность к каким-либо противоправным действиям.



Случившееся прокомментировали в МВД Татарстана, передает агентство "Интерфакс". По данным ведомства, в течение последних двух лет мать мальчика более тридцати раз привлекали к ответственности за различные нарушения ПДД. В частности, в минувшем апреле она управляла автомобилем, одновременно держа на руках трехмесячного младенца.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 107

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