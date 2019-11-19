|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жители Воронежа «штурмуют» диспансер перед подорожанием справок для водителей
20:14
Фото: uslugio.com
Предполагается, что изменения, согласно которым получение справок станет в 5 раз дороже, начнут действовать уже с 22 ноября.
В результате перед местным диспансером сформировалась огромная очередь, пишут местные СМИ.
Сегодня утром перед наркологическим диспансером, расположенным на улице Героев Стратосферы, в очередь выстроились десятки воронежцев. По словам автомобилистов, первые из которых появились около учреждения уже в 6:00, они хотят успеть получить справку по старой цене, сообщает портал "Вести Воронеж".
В пятницу, 22 ноября, вступят в силу изменения, закрепленные приказом Минздрава. В соответствии с новым порядком обязательного медицинского освидетельствования, водителям и тем, кто хотел бы сесть за руль, придется не только проходить "собеседование" и проверку зрение, но и сдавать многочисленные анализы. Процесс станет не только более длительным, но и потребует вложения больших средств.
Как указано в объявлении у регистратуры воронежского наркодиспансера, стоимость получения медицинской справки для прав на категории А, В и М пока еще составляет 1000 рублей, для категорий С и D – 1700. С 22 ноября цена увеличится соответственно до 5450 и 6150 рублей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|