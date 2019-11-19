Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жители Воронежа «штурмуют» диспансер перед подорожанием справок для водителей

20:14

Фото: uslugio.com



Предполагается, что изменения, согласно которым получение справок станет в 5 раз дороже, начнут действовать уже с 22 ноября.



В результате перед местным диспансером сформировалась огромная очередь, пишут местные СМИ.



Сегодня утром перед наркологическим диспансером, расположенным на улице Героев Стратосферы, в очередь выстроились десятки воронежцев. По словам автомобилистов, первые из которых появились около учреждения уже в 6:00, они хотят успеть получить справку по старой цене, сообщает портал "Вести Воронеж".



В пятницу, 22 ноября, вступят в силу изменения, закрепленные приказом Минздрава. В соответствии с новым порядком обязательного медицинского освидетельствования, водителям и тем, кто хотел бы сесть за руль, придется не только проходить "собеседование" и проверку зрение, но и сдавать многочисленные анализы. Процесс станет не только более длительным, но и потребует вложения больших средств.



Как указано в объявлении у регистратуры воронежского наркодиспансера, стоимость получения медицинской справки для прав на категории А, В и М пока еще составляет 1000 рублей, для категорий С и D – 1700. С 22 ноября цена увеличится соответственно до 5450 и 6150 рублей.



Автор: Злата Богатова

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