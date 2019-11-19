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В Берлине убили читавшего лекцию сына экс-президента Германии
07:24
Фото: vk.com
В Берлине погиб сын Рихарда фон Вайцзеккера, который в период с 1984 по 1994 год занимал пост президента Германии. ЧП случилось, когда Фриц фон Вайцзеккер читал лекцию в клинике Schlosspark-Klinik, передает телерадиокомпания RBB со ссылкой на представителей столичной полиции.
Во время лекции, которая проводилась на территории берлинского района Шарлоттенбург, один из присутствовавших слушателей атаковал сына экс-президента с ножом. В результате инцидента фон Вайцзеккер получил смертельные ранения.
Кроме того, тяжелые травмы получил один из очевидцев, который пытался встать на пути вооруженного нападавшего.
Мужчина, причастный к преступлению, был сразу же задержан прибывшими в клинику сотрудниками полиции, его личность устанавливается. По факту ЧП ведется расследование.
Информации о том, что могло стать причиной убийства, из официальных источников пока не поступало.
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