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В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин
13:26
Фото: Пенза Взгляд
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, смертельное происшествие случилось сегодня примерно в 9:40 утра по местному времени.
По данным ведомства, на автостоянке, расположенной на улице Аустрина, образовался провал диаметром около трех метров, из которого шел горячий пар.
В яму с кипятком провалился автомобиль, который был припаркован возле магазина. В машине в тот момент находились двое мужчин, которые не успели покинуть салон и погибли.
В МЧС пояснили, что в образовавшийся провал транспортное средство погрузилось практически полностью. Спасатели, прибывшие к месту аварии, доставили машину при помощи крана. В автомобиле были найдены тела двух человек, скончавшихся, предположительно, от ожогов.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту ЧП, выясняя обстоятельства случившегося.
По данным ТАСС, участок магистрального трубопровода, где произошла авария, обслуживает Мордовский филиал компании "Т Плюс". Горячее водоснабжение после случившегося было временно отключено в 67 домах Пензы и нескольких социальных объектах. Предполагается, что подача тепла будет восстановлена ориентировочно до 20:00 по московскому времени.
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