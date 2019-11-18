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В центре Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ
12:25
Фото: arnapress.kz
В одну из столичных больниц экстренно доставили жестоко избитого сотрудника Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на информированный источник уточняется, что на капитана спецнназа в центре Москвы напали неизвестные.
Уточняется, что капитан ЦСН ФСБ подвергся нападению конфликта, случившегося в кафе на Пречистенской набережной. В ходе выяснения отношений произошла потасовка, в результате которой пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.
В настоящее время офицеру оказывается помощь в отделение нейрохирургии. Сведений о его состоянии пока не поступало.
Официального подтверждения сведений о случившемся пока не последовало.
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