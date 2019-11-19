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В аэропорту Мехико задержана 100-килограммовая партия кокаина из Перу


19.11.2019 11:51
В аэропорту Мехико задержана 100-килограммовая партия кокаина из ПеруФото: domashnij-zapovednik.com

Сотрудники кинологического отдела генеральной прокуратуры Мексики, проверяя прибывший из перуанской столицы груз, обнаружили пять коробок с подозрительным веществом.

Как показала экспертиза, речь идет о центнере кокаина.

На официальном сайте мексиканского ведомства сообщается, что крупную партию зелья удалось отыскать благодаря служебной собаке по кличке Лилли.

Как только выяснилось, что в коробках находятся наркотики, вещества передали сотрудникам МВД для начала соответствующего расследования, поясняет прокуратура.

Ранее сообщалось о ЧП в Соединенных Штатах, где двое преподавателей университета стали фигурантами расследования, связанного с производством наркотиков. Доцентов химических наук сразу же отстранили от работы, подчеркнули представители образовательного учреждения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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