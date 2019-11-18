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В США двух преподавателей университета обвиняют в производстве метамфетамина


18.11.2019 17:14
В США двух преподавателей университета обвиняют в производстве метамфетаминаФото: vk.com

Как передает телевизионный канал CNN, фигурантами этого громкого дела стали 45-летний Терри Дэвид Бейтман, являющийся доцентом химических наук в университете Хэндерсон  (Арканзас) и его 40-летний коллега Аллен Роуленд.

Оба химика в настоящее время взяты под стражу. По данным канала, преподавателей отстранили от работы еще 11 октября, сразу после того, как стало известно о том, что доценты вызвали подозрения у полиции.

Прокомментировав случившееся, вице-президент университета по вопросам маркетинга и связей с общественностью Тина Холл рассказала о некоторых подробностях инцидента. По ее словам, 8 октября был экстренно закрыт университетский научный центр. В нем была начата проверка в связи с подозрительным запахом, распространившимся в здании.

Возобновил свою деятельность лишь 29 октября. Подчеркнув, что была проведена очистка воздуха, Холл отказалась уточнять, могли ли Бейтиман и Роуленд синтезировать зелье прямо в учебном заведении.

В своем репортаже CNN отмечает схожесть случившегося с сюжетом сериала "Во все тяжкие". Главный герой этого популярного фильма - преподаватель химии Уолтер Уайт - занялся производством метамфетамина, когда врачи диагностировали у него онкологическое заболевание.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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