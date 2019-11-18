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В Тбилиси при разгоне акции протеста у парламента пострадали шесть человек
01:33
Фото: sknews.ge
Как сообщает МВД Грузии, по уточненным данным, во время разгона протестующих оппозиционеров, которые проводили очередную акцию у здания парламента страны в Тбилиси, пострадали шесть человек.
Ранее ведомство информировало о задержании восемнадцати человек.
По данным Министерства внутренних дел Грузии, накануне, 18 ноября, рядом со зданием парламента было задержано в общей сложности тридцать семь человек. Участникам протестной акции инкриминируется неподчинение законным требованиям правоохранителей и хулиганство.
В ходе разгона собравшихся на проспекте Руставели травмы получили шесть человек - четверо митингующих и двое сотрудников силовых структур.
Ранее появились сведения о том, что грузинские полицейские для разгона толпы начали использовать водометы. Помимо оппозиционеров, которые заблокировали все входы в здание парламента, силовики оттесняли митингующих с проезжей части на проспекте Руставели.
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