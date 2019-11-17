Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Грузинские оппозиционеры блокировали входы в парламент

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Фото: vestnikkavkaza.net



Участники акции протеста, продолжающейся в Тбилиси, перекрыли все входы в парламент Грузии, передает РИА Новости.



Оппозиционеры призывают жителей грузинской столицы присоединяться к митингующим, которые остаются в центре города и требуют отставки действующего руководства.



Как заявил политик Георгий Вашадзе, все входы в здание парламента блокировали, чтобы завтра депутаты не смогли пройти - ключи в руках митингующих. Оппозиционер также призвал силовиков "не нарушать закон и не приступать к каким-либо действиям".



Обратившись к собравшимся у парламента людям, Вашадзе призвал их не расходиться. По его словам, необходимо запасаться теплой одеждой, чтобы "стоять до конца". Как заявил политик: "Народ должен победить!"



По данным СМИ, вдоль здания парламента ранее уже были расставлены палатки. Предполагается, что именно в них митингующие проведут эту ночь.



Ранее в грузинском парламенте не удалось принять поправки к Конституции, которые бы подразумевали переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В результате против действующего правительства в единый фронт объединились все оппозиционеры, которые начали требовать организации внеочередных выборов в парламент страны.



Перед зданием парламента ранее уже состоялся митинг, в котором приняли участие представители порядка двадцати различных оппозиционных сил, а также неправительственных и общественных организаций. Кроме того, выступали и их сторонники, передают грузинские СМИ.



Автор: Злата Богатова

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