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Женская сеть myJulia.ru
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Раненный на границе Мексики и США россиянин отказался от встречи с дипломатами
18.11.2019 23:17
Фото: ligazakon.ru
Как сообщает пресс-служба Генконсульства РФ в Хьюстоне, дипломаты пытались связаться по телефону с Евгением Глущенко, который ранее был ранен сотрудником погранслужбы США при попытке незаконно пересечь границу. Однако россиянин категорически отказался от дальнейшего общения с представителями МИД.
В результате дипломаты сделали вывод о том, что мужчина на данный момент не заинтересован в оказании ему консульской помощи, передает агентство "Интерфакс". В российской дипмиссии отметили, что уже успели пообщаться с супругой Глущенко. Женщина сейчас находится в Соединенных Штатах и ожидает решения властей по поводу встречи с мужем.
Состояние Глущенко, который пока еще находится в больнице, нормальное. В дипмиссии пояснили, что россиянина, в прошлом уже пытавшегося попасть в США, депортировали в конце лета. Генконсульство продолжает держать этот вопрос на контроле, если у россиянина вдруг появятся какие-либо вопросы или проблемы, дипломаты ему помогут.
Напомним, ЧП случилось 14 ноября, когда россиянин 1982 г.р. был на вертолете экстренно доставлен в больницу города Гудиер с ранением - мужчину ранил американский пограничник на границе США и Мексики. Позднее стало известно, что в прошлом году Глущенко и его беременная супруга уже пытались незаконно попасть в Соединенные Штаты из Мексики. Мужчину задержали и выслали за пределы страны, тогда как его жена осталась в США.
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