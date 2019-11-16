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Американские пограничники ранили россиянина на границе с Мексикой
16.11.2019 11:40
Фото: arizonadailyindependent.com
Предположительно, получивший огнестрельное ранение гражданин РФ мог пытаться нелегально попасть в Соединенные Штаты.
Как информирует американская погранслужба, инцидент был зафиксирован 14 ноября на территории Аризоны.
По данным ведомства, пограничник, заметив возможного нарушителя, который в тот момент собирался как раз пересечь государственную границу, попытался его задержать. После того, как ему было оказано сопротивление, представитель погранслужбы США был вынужден применить огнестрельное оружие.
Спустя некоторое время выяснилось, что пострадавший, которого на вертолете отправили в больницу, является гражданином РФ. В ведомстве пояснили, что на текущий момент мужчина пока еще остается в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Угрозы для его жизни нет, подчеркивается в официальном сообщении.
Известно также, что сотрудник американской погранслужбы в результате ЧП серьезных ранений не получил. По факту случившегося проводится расследование.
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