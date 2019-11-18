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В Оклахоме три человека стали жертвами стрельбы в супермаркете


18.11.2019 22:12
В Оклахоме три человека стали жертвами стрельбы в супермаркетеФото: m24.ru

В Соединенных Штатах неизвестный мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.

Жертвами инцидента стали три человека, число раненых устанавливается.

ЧП случилось в американском городе Дункан, который находится на территории штата Оклахома. Со ссылкой на источники в местной полиции отмечается, что одним из погибших был сам стрелок. Правоохранительные органы приступили к установлению его личности и мотивов нападения.

После инцидента в городе была приостановлена деятельность всех образовательных учреждений, включая университет - детей и подростков студентов не выпускают из учебных заведений.

Ранее была установлена личность юноши, пришедшего с оружием в школу "Сагас" и открывшего стрельбу по ученикам. В результате ЧП два человека погибли, трое были ранены. По данным полиции, к случившемуся причастен один из учащихся этого образовательного заведения, которому в тот день исполнилось 16 лет. Получив ранение, он позже скончался в больнице.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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