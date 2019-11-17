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На плато Наска найдены изображения загадочных «монстров»
05:34
Фото: 404content.com
Открытие сделали исследователи из японского университета Ямагата, передает РИА Новости.
Как стало известно, на плато Наска в южном Перу ученым удалось отыскать сразу 143 новых геоглифа.
Со ссылкой на пресс-релиз университета уточняется, что речь идет об изображениях животных и других существ, в частности, загадочных "монстров" с квадратными головами, которые привлекли особое внимание исследователей. По мнению ученых, за исключением необычной формы головы, "монстры" очень похожи на людей.
На плато также были найдены изображения двухголовых змей. По предварительным оценкам специалистов, геоглифы могут быть датированы периодом с 100 года до н.э. до 300 года н.э.
Напомним, ранее сообщалось о загадочных круглых объектах, которые канадские ученые из Королевского музея в Онтарио и Университета Торонто обнаружили в перуанской долине Сихуас. Как полагают специалисты, геоглифы могут представлять собой элементы пешеходных дорог, которые когда-то располагались в этой местности.
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