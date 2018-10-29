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В Перу найдены десятки таинственных геоглифов
29.10.2018 17:02
Фото: ak5.picdn.net
В перуанской долине Сихуас обнаружены загадочные круглые геоглифы, передают зарубежные СМИ.
Открытие было сделано канадскими учеными из Королевского музея в Онтарио и Университета Торонто.
Как полагают специалисты, найденные ими геоглифы могут представлять собой элементы пешеходных дорог, которые когда-то располагались в этой местности.
Десятки артефактов удалось отыскать с помощью беспилотников, которые ученые запускали над перуанской долиной Сихуас. Исследователи предполагают, что эти таинственные сооружения могли создаваться в период от 200 до 1400 гг. н.э.
Напомним, ранее ученые обнаружили тайный туннель и пещеру, скрытые под одной из древних пирамид археологического комплекса Теотиуакан (в переводе означает "город богов"), расположенного неподалеку от Мехико. Историки считают, что тольтеки, которые населяли Мезоамерику в период Средних веков, создавали эти помещения, чтобы контактировать с "подземным" миром.
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