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Скончался второй из семи пострадавших при взрыве на АЗС в Ингушетии
17.11.2019 22:47
Фото: livejournal.com
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", в Ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии скончался несовершеннолетний житель Сунжи Руслан Бекботов. За жизнь пациента, получившего ожоги 100% поверхности тела, специалисты этого медицинского учреждения боролись с начала осени.
Сведения о гибели юноши позже подтвердили в мэрии Сунжи.
ЧП случилось ночью 9 августа, когда начался пожар на одной из АЗС городе Сунжа. Воспламенилась емкость для хранения сжиженного газа, в результате чего пострадали семь местных жителей. Первоначально их лечили в Сунженскую районную больницу. Троих пациентов через некоторое время было решено доставить в Чечню, откуда в начале осени двух человек спецбортом МЧС из Чечни перевели в Ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.
По данным ингушской прокуратуры, которая ранее опубликовала итоги проверки по факту происшествия, причиной взрыва с последующим возгоранием могли стать грубые нарушения требований федерального законодательства. В ведомстве установили, что газомоторное топливо реализовывалось без соблюдения обязательных норм и соответствующих правил.
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