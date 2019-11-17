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В Египте приговорили к высшей мере главаря банды, напавшей на сотрудников МВД


17.11.2019 18:20
В Египте приговорили к высшей мере главаря банды, напавшей на сотрудников МВДФото: vk.com

Уголовный суд Египта рассмотрел дело банды, которую возглавлял Абдель Рахим Мухаммед Абдалла аль-Мисмари, передает РИА Новости.

Лидера террористической группировки признали виновным в организации нападений на сотрудников МВД и приговорили к высшей мере. Согласно действующему в стране законодательству, он будет казнен.

Вооруженные нападения на сотрудников сил безопасности Египта были совершены в 2017 году. Как напоминает портал "Масрави", жертвами инцидента, произошедшего в окрестностях Каира в пустынном районе эль-Вахат, стали тогда шестнадцать правоохранителей, еще тринадцать получили ранения во время отражения атаки боевиков.

В ходе расследования было установлено, что ливиец Абдель Рахим Мухаммед Абдалла аль-Мисмари не только организовывал теракт, но и сам принимал активное участие в нападении, координируя на месте действия боевиков. Главарь банды был единственным из нападавших, кого удалось задержать живым.

Помимо аль-Мисмари перед судом предстали свыше сорока человек, обвиняемых в этом и других нападениях на боевиков. Пять человек были приговорены к пожизненному лишению свободы, одиннадцать подсудимых получили по 10-15 лет тюрьмы. Тридцать фигурантов были оправданы, их освободили в зале суда.

Автор: Злата Богатова

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