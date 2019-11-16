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Осужденный в РФ за шпионаж норвежец Берг вернулся домой
02:06
Фото: rl0.ru
В Норвегию возвратился Фруде Берг, которого в России ранее приговорили к 14 годам лишения свободы за шпионаж, а потом помиловали.
Как передает норвежское издание NRK, самолет с Бергом на борту прибыл в Осло из Вильнюса.
По словам адвоката Брюнульфа Рисниса, который представляет интересы норвежца, его клиент действительно возвратился в Осло. На родине Фруде Берга встречали жена и дочь, отметил юрист. Риснис добавил, что Берг был "счастлив вернуться" и наконец обнять родных.
Адвокат при этом заявил, что на следующей неделе состоится пресс-конференция с участием Берга. До того он не собирается давать какие-либо комментарии для прессы.
В минувшую пятницу, 15 ноября, власти РФ передали Берга Норвегии, сразу после чего он был доставлен в Литву. Норвежца освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.
Напомним, Берг был задержан в Москве в конце 2017 года. 16 апреля 2019 года его дело рассмотрел Мосгорсуд: иностранца признали виновным в шпионской деятельности и приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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