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Осужденный в РФ за шпионаж норвежец Берг вернулся домой


02:06
Осужденный в РФ за шпионаж норвежец Берг вернулся домойФото: rl0.ru

В Норвегию возвратился Фруде Берг, которого в России ранее приговорили к 14 годам лишения свободы за шпионаж, а потом помиловали.

Как передает норвежское издание NRK, самолет с Бергом на борту прибыл в Осло из Вильнюса.

По словам адвоката Брюнульфа Рисниса, который представляет интересы норвежца, его клиент действительно возвратился в Осло. На родине Фруде Берга встречали жена и дочь, отметил юрист. Риснис добавил, что Берг был "счастлив вернуться" и наконец обнять родных.

Адвокат при этом заявил, что на следующей неделе состоится пресс-конференция с участием Берга. До того он не собирается давать какие-либо комментарии для прессы.

В минувшую пятницу, 15 ноября, власти РФ передали Берга Норвегии, сразу после чего он был доставлен в Литву. Норвежца освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.

Напомним, Берг был задержан в Москве в конце 2017 года. 16 апреля 2019 года его дело рассмотрел Мосгорсуд: иностранца признали виновным в шпионской деятельности и приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Автор: Злата Богатова

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