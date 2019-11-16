ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Бурятии осудили экс-полицейских, до смерти забивших подростка
В Бурятии осудили экс-полицейских, до смерти забивших подростка
В Боливии пять человек стали жертвами столкновений
В Боливии пять человек стали жертвами столкновений
Киану Ривз сыграл в фильме про Губку Боба
Киану Ривз сыграл в фильме про Губку Боба
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пушков высмеял украинских силовиков, которые подняли в Донбассе флаги СШАПушков высмеял украинских силовиков, которые подняли в Донбассе флаги США
В Керчи начали буксировать украинские военные кораблиВ Керчи начали буксировать украинские военные корабли
Осужденный в РФ за шпионаж норвежец Берг вернулся домойОсужденный в РФ за шпионаж норвежец Берг вернулся домой
В Подмосковье водителя задержали по подозрению в убийстве пешеходаВ Подмосковье водителя задержали по подозрению в убийстве пешехода
Киану Ривз сыграл в фильме про Губку БобаКиану Ривз сыграл в фильме про Губку Боба

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!
«Сказка о царе Салтане»«Сказка о царе Салтане»
Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Подмосковье водителя задержали по подозрению в убийстве пешехода


01:07
В Подмосковье водителя задержали по подозрению в убийстве пешеходаФото: cod26.ru

Полиция города Мытищи (Московская область) задержала местного жителя 1951 г.р. по подозрению в причастности к гибели пешехода, передает ТАСС.

Со ссылкой на официального представителя регионального ГСУ СКР Ольгу Врадий уточняется, что фигурантом этого уголовного дела является бизнесмен.

В случае, если предпринимателя признают виновным в убийстве пешехода, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, отметила представитель ведомства.

По материалам уголовного дела, перепалка между водителем автомобиля Volvo и пешеходом произошла после того, как последний пытался перейти дорогу на красный цвет. В завязавшейся потасовке бизнесмен ударил оппонента ножом. Мужчина от полученного ранения скончался на месте.

Судя по видеозаписи, на кадрах которой был запечатлен инцидент на улице Коминтерна, раненый мужчина упал прямо на проезжей части. Водители проезжали мимо, даже не пытаясь узнать, что произошло. Подозреваемого полиция задержала по горячим следам.

Ранее следственные органы Ставрополья возбудили уголовное дело по факту гибели 45-летнего мужчины на проезжей части проспекта Кулакова в краевой столице. По версии следствия, убийство было совершено сразу после ДТП - в результате конфликта между водителями. Подозреваемый задержан.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Вслед за Моралесом в отставку уходит высшее руководство БоливииВслед за Моралесом в отставку уходит высшее руководство Боливии
Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем"Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем"
Историка Соколова проверяют на причастность к другим преступлениямИсторика Соколова проверяют на причастность к другим преступлениям
В Крыму задержан мужчина, укравший у москвича сумку с 7 млн рублейВ Крыму задержан мужчина, укравший у москвича сумку с 7 млн рублей
В Боливии пять человек стали жертвами столкновенийВ Боливии пять человек стали жертвами столкновений

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 942


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru