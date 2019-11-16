Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье водителя задержали по подозрению в убийстве пешехода

01:07

Фото: cod26.ru



Полиция города Мытищи (Московская область) задержала местного жителя 1951 г.р. по подозрению в причастности к гибели пешехода, передает ТАСС.



Со ссылкой на официального представителя регионального ГСУ СКР Ольгу Врадий уточняется, что фигурантом этого уголовного дела является бизнесмен.



В случае, если предпринимателя признают виновным в убийстве пешехода, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, отметила представитель ведомства.



По материалам уголовного дела, перепалка между водителем автомобиля Volvo и пешеходом произошла после того, как последний пытался перейти дорогу на красный цвет. В завязавшейся потасовке бизнесмен ударил оппонента ножом. Мужчина от полученного ранения скончался на месте.



Судя по видеозаписи, на кадрах которой был запечатлен инцидент на улице Коминтерна, раненый мужчина упал прямо на проезжей части. Водители проезжали мимо, даже не пытаясь узнать, что произошло. Подозреваемого полиция задержала по горячим следам.



Ранее следственные органы Ставрополья возбудили уголовное дело по факту гибели 45-летнего мужчины на проезжей части проспекта Кулакова в краевой столице. По версии следствия, убийство было совершено сразу после ДТП - в результате конфликта между водителями. Подозреваемый задержан.



Автор: Злата Богатова

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