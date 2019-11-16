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На Ставрополье расследуют убийство мужчины после ДТП
16.11.2019 23:23
Фото: livejournal.com
Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту гибели 45-летнего мужчины на проезжей части проспекта Кулакова в Ставрополе.
ЧП случилось в минувший четверг, 14 ноября. Полиция уже задержала подозреваемого.
По данным регионального главка МВД, преступление, совершенное после ДТП, удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Оперативники уже смогли установить подозреваемого, мужчина взят под стражу. Расследование продолжается.
Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", смертельные ранения были нанесены одному из участников дорожной аварии. Установлено, что после столкновения автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114 водитель одной машины пытался скрыться. Однако ему не удалось покинуть место ДТП, после чего там начался конфликт.
По версии следствия, в ходе выяснения отношений подозреваемый нанес потерпевшему удар в грудь, который оказался смертельным. Мужчина скончался прямо на проезжей части, где и обнаружили его тело.
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