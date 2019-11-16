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Киану Ривз сыграл в фильме про Губку Боба
00:26
Фото: кадр видео с youtube.com
Известный киноартист Киану Ривз сыграл в фильме про Губку Боба, пишут американские СМИ.
55-летний актер появился в образе "перекати-поле".
Первый трейлер уже третьей по счету полнометражной анимационной картины о Губке Бобе появился на официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures 15 ноября. Судя по опубликованным кадрам, зрителей ожидает настоящий сюрприз - в роли "перекати-поля" снялся Киану Ривз.
В качестве режиссера анимационной ленты выступает Тим Хилл, а музыку к новой картине создает Ханс Циммер, являющийся одним из наиболее известных современных композиторов и лауреатом премии "Оскар".
Мультфильм создается в жанре роуд-муви, его сюжет представляет собой увлекательное повествование о том, как главные герои - Губка Боб и его приятель Патрик отправились в Атлантик-сити на поиски улитки Гэри.
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