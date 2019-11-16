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В соцсетях «похоронили» Дуэйна «Скалу» Джонсона


16.11.2019 22:40
В соцсетях «похоронили» Дуэйна «Скалу» ДжонсонаФото: syl.ru

Среди пользователей социальных сетей накануне начала распространяться информация о том, что трагически погиб известный американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон.

Люди писали о том, что артист якобы погиб во время исполнения очередного трюка.

Представители актера сведения не комментировали, однако уже к концу дня пользователей, считавших новость "фейковой" стало значительно больше чем тех, кто поверил в смерть артиста.

Преданные фанаты 47-летнего Дуэйна Джонсона также напомнили о том, что их кумиру в прошлом уже дважды приходилось "погибать" — в 2011 и 2014 годах.

Ранее пользователи социальных сетей уже устраивали масштабные розыгрыши, "хороня" различных звезд. Жертвой таких "шуток", в частности, в 2012 году стал французский актер Жан Рено.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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