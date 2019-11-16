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В Петербурге упала в реку машина с двумя детьми
16.11.2019 22:19
Фото: gosnews.ru
Как передают российские СМИ, авария случилась на набережной реки Фонтанки, около дома № 34.
Со ссылкой на Главное управление МЧС по Северной столице уточняется, что жертв нет.
По предварительным данным, в Фонтанку упал автомобиль, в котором в тот момент находились три человека - мужчина и двое детей, мальчик 2010 г.р. и пятимесячная девочка. На месте происшествия работают экстренные службы.
К счастью, обошлось без жертв - водителю и пассажирам удалось самостоятельно покинуть машину. Из воды они выбрались с помощью подоспевших сотрудников МЧС, пояснили в ведомстве. Сразу после этого пострадавшие были переданы врачам скорой помощи.
После того, как к месту происшествия прибыл кран, начались мероприятия по подъему из реки автомобиля. Машину извлекли из воды примерно в 19:04 по московскому времени.
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