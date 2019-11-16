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Мать погибшей в Петербурге аспирантки после похорон дочери попала в реанимацию


16.11.2019 22:11
Мать погибшей в Петербурге аспирантки после похорон дочери попала в реанимациюФото: rl0.ru

Сегодня в Краснодарском крае прощались с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, которая несколько дней назад была жестоко убита в Северной столице.

Как стало известно, матери девушки во время похорон стало плохо. На скорой ее доставили в больницу.

Мать убитой в Санкт-Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко доставлена в реанимацию местной больницы, передает КП-Кубань. Женщине стало плохо во время похорон дочери, после чего пришлось вызвать скорую.

Как рассказал представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, у матери произошел обморок. После того, как врачи дали Галине Ещенко успокоительные препараты, она спит.

Ранее сообщалось о следственном эксперименте, на который доцента СПбГУ Олега Соколова доставили в бронежилете и каске. Незадолго до появления историка, подозреваемого в убийстве молодой любовницы, полиция по требованию его адвокатов перекрыла все близлежащие улицы, опасаясь самосуда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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