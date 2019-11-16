|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мать погибшей в Петербурге аспирантки после похорон дочери попала в реанимацию
16.11.2019 22:11
Фото: rl0.ru
Сегодня в Краснодарском крае прощались с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, которая несколько дней назад была жестоко убита в Северной столице.
Как стало известно, матери девушки во время похорон стало плохо. На скорой ее доставили в больницу.
Мать убитой в Санкт-Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко доставлена в реанимацию местной больницы, передает КП-Кубань. Женщине стало плохо во время похорон дочери, после чего пришлось вызвать скорую.
Как рассказал представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, у матери произошел обморок. После того, как врачи дали Галине Ещенко успокоительные препараты, она спит.
Ранее сообщалось о следственном эксперименте, на который доцента СПбГУ Олега Соколова доставили в бронежилете и каске. Незадолго до появления историка, подозреваемого в убийстве молодой любовницы, полиция по требованию его адвокатов перекрыла все близлежащие улицы, опасаясь самосуда.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|