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В Венеции из-за наводнения объявили режим ЧП
15.11.2019 06:21
Фото: bigpicture.ru
По словам Луки Дзайи, который является губернатором области Венето, ситуация сравнима с концом света - на данный момент затоплены 80% поверхности Венеции.
Ранее местные власти подтвердили гибель двух человек.
Как передает РИА Новости, Совет министров Италии по итогам состоявшегося накануне специального заседания принял решение о выделении 20 миллионов евро на ликвидацию последствия стихийного удара. О мерах, которые приняты после наводнения в Венеции, сообщил в своем Twitter премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Согласно декрету правительства, в Венеции объявлен режим ЧП. По мнению итальянского руководства, это будет способствовать эффективность мероприятий, направленных на восстановление.
По данным специалистов, Венеция, зависящая от последствий непогоды, обычно сталкивается с "высокой водой" каждые четыре года. Как правило, уровень подъема не превышает 110 сантиметров. При этом вода заливает около 10% города. Но в этом году наводнение оказалось рекордным. Лука Дзайя назвал его "тотальным и апокалиптическим", ведь под водой оказалось порядка 80% Венеции.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Словакии, где смыло в реку трех женщин, которые во время наводнения пытались спасти приютских собак.
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