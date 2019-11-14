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Эрдоган вернул Трампу послание с призывом «не быть дураком»
14.11.2019 15:14
Фото: trtarabi.com
Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, он возвратил главе Соединенных Штатов письмо, которое Дональд Трамп направил ему незадолго до начала военной операции Анкары на севере Сирии. Турецкий лидер говорил об этом в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом.
Ранее в мировых СМИ широко распространились сообщения о письме, в котором Дональд Трамп призвал Реджепа Эрдогана "не быть дураком" - по мнению американского президента, его турецкий коллега должен был отказаться от планов проведения военной операции в САР. Комментируя намерения Анкары выступить против курдов, Трамп также пригрозил, что уничтожит турецкую экономику.
Позднее подлинность этого текста, попавшего в прессу, официально подтвердили представители Белого дома. По данным ряда источников, получив это послание, датированное 9 октября, Эрдоган выбросил его письмо в мусорную корзину. Позднее он заявил, что собирается возвратить Трампу его письмо при личной встрече.
В тот же день ВС Турции приступили к осуществлению масштабной операции на севере САР. Целью действий, объединенных названием "Источник мира", являлось вытеснение из приграничных областей курдских ополченцев, подразделения которых входят в ядро Сирийских демократических сил (СДС).
Позже американский лидер направил в Анкару представителей Вашингтона, которым удалось достичь соглашения с турецкими властями о приостановлении операции. Глава Турции вскоре после этого выразил намерение обсудить новые шаги по Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным.
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