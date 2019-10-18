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Эрдоган собирается обсудить с Путиным новые шаги по Сирии


18.10.2019 21:13
Эрдоган собирается обсудить с Путиным новые шаги по СирииФото: ynet.co.il

Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, предстоящие переговоры с Владимиром Путиным он склонен рассматривать как очередной этап реализации шагов по Сирии.

Встреча лидеров Турции и России состоится в Сочи, она запланирована на 22 октября.

Сведения о предстоящей встрече российского и турецкого лидеров до этого уже подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи будут обсуждать вопросы, связанные с ситуацией на северо-востоке Сирии.

Позже Эрдоган пояснил, что его целью является достижение с Москвой соглашения, которое будет касаться вывода курдских подразделений из города Манбидж в Сирии. На эту тему глава Турции высказался в ходе выступления в Стамбуле, информирует телевизионный канал NTV.

Накануне было объявлено о договоренности Анкары и Вашингтона приостановить масштабную операцию "Источник мира", которую Турция проводит на севере Сирии с 9 октября, на пять дней.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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