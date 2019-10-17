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Пенс: Анкара приостанавливает операцию в Сирии


04:41
Пенс: Анкара приостанавливает операцию в СирииФото: eremnews.com

Договоренность была достигнута между американским вице-президентом Майком Пенсом, находящимся сейчас с официальным визитом в Анкаре, и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как пояснил представитель Вашингтона, военные действия будут приостановлены на 120 часов.

Масштабная операция "Источник мира", которую Анкара начала на севере Сирии, будет приостановлена на пятидневный период. За этот срок курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) смогут осуществить отход в безопасную зону, подчеркнул Майк Пенс.

Представитель Вашингтона ранее провел встречу главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров была достигнута договоренность о приостановке всех действий в рамках операции "Источника мира". При этом Пенс пояснил, что введенные Соединенными Штатами санкции могут быть отменены лишь после полного прекращения огня в регионе.

Напомним, глава США Дональд Трамп, объявив о предстоящей поездке Майка Пенса в Турцию, назвал ограничительные меры очень жестокими и сильными. По словам президента США, в прошлом Анкара делала "хорошие деньги на поставках стали".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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