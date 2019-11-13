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Женская сеть myJulia.ru
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Назван самый сексуальный мужчина планеты
13.11.2019 21:18
Фото: livejournal.com
По версии журнала People, в этом году самым сексуальным мужчиной планеты признан 40-летний певец и актер Джон Ледженд.
Звание присуждалось уже в тридцать четвертый раз.
По словам самого Джона Ледженда, узнав о том, что его признали самым притягательным в мире, он "был в восторге, но в то же время немного напуган". Ведь подобный титул может повлечь за собой "большое давление", - пояснил артист.
Автор-исполнитель стал тридцать четвертым в списке самых сексуальных мужчин, которые определялись журналом People. Впервые такой титул присуждался в 1985 году, тогда его получил 29-летний киноартист и режиссер Мел Гибсон.
Ранее был опубликован очередной рейтинг Forbes, лидером которого стал Майкл Джексон. Артист уже седьмой раз подряд был признан самой высокооплачиваемой умершей звездой - его доходы за последний год составили 60 млн долларов.
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