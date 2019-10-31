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Майкл Джексон снова признан самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью
31.10.2019 19:20
Фото: ikmusic.ru
Несмотря на довольно противоречивые сведения о поп-короле, которые продолжают появляться в прессе, Майкл Джексон уже седьмой подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд.
Как указано в рейтинге, опубликованном Forbes, в течение текущего года доходы покойного артиста составили 60 млн долларов.
В Соединенных Штатах продолжает расти количество прослушиваний композиций Майкла Джексона на стриминговых сервисах. По данным составителей рейтинга, их число составило в этом году 2,1 млрд, тогда как в прошлом году было зафиксировано 1,8 млрд прослушиваний. В результате Майкл Джексон, доходы которого за текущий год составили около 60 млн долларов, вновь занял первую строку в списке.Отмечается, что доходы поступали благодаря прибыли от каталога Mijac Music, масштабному шоу в Лас-Вегасе и долгосрочному соглашению с Sony.
На второй строке - Элвис Пресли, "заработавший" 39 млн, а замкнул тройку лидеров художник-карикатурист Чарльз Шульц с доходом 38 млн. В общей сложности в перечень вошли тринадцать умерших звезд, подавляющее большинство которых при жизни являлись музыкантами.
По данным Forbes, в последнее время доходы умерших артистов растут благодаря стриминговым площадкам. В частности, несколько звезд, включая Уитни Хьюстон, на протяжении года смогли набрать более 15 млрд прослушиваний. Показатель почти на 40% превышает уровень прошлого года.
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