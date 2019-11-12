ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Оренбургом пять человек погибли при пожаре
Под Оренбургом пять человек погибли при пожаре
Таиландские ученые обнаружили останки нового вида динозавров
Таиландские ученые обнаружили останки нового вида динозавров
Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем"
Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем"
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Полиция проводит проверку по факту угроз сыну Плющенко и РудковскойПолиция проводит проверку по факту угроз сыну Плющенко и Рудковской
В Ростове-на-Дону задержали руководство местного ФСИНВ Ростове-на-Дону задержали руководство местного ФСИН
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия главы БоливииСенатор Аньес приняла на себя полномочия главы Боливии
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детский сад из пневматикиВ Нарьян-Маре подросток обстрелял детский сад из пневматики
Историка Соколова проверяют на причастность к другим преступлениямИсторика Соколова проверяют на причастность к другим преступлениям

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!
«Сказка о царе Салтане»«Сказка о царе Салтане»
Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Полиция проводит проверку по факту угроз сыну Плющенко и Рудковской


19:15
Яна Рудковская и Евгений ПлющенкоФото: utro.ru
Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Правоохранительные органы Московской области приступили к проверке сведений об угрозах, которые через соцсети поступают в адрес несовершеннолетнего ребенка известного российского спортсмена Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Как стало известно, обеспокоенные родители ранее обратились за помощью в полицию. По словам официального представителя подмосковного управления МВД Татьяны Петровой, 7 ноября адвокат жителей Одинцовского городского округа передал сведения о том, что ребенок подвергается угрозам.

Помимо угроз жизни и здоровью, несовершеннолетний мог пострадать от вымогательства денежных средств со стороны неизвестного пока лица, сообщает "Интерфакс".

Со ссылкой на собственный информированный источник в правоохранительных органах Подмосковья уточняется, что речь идет о сыне фигуриста. Официально Плющенко и Рудковская эту информацию пока еще не подтвердили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

В Ростове-на-Дону задержали руководство местного ФСИНВ Ростове-на-Дону задержали руководство местного ФСИН
В Хакасии при сходе лавины погиб туристВ Хакасии при сходе лавины погиб турист
Метеорологи предупредили о резком похолоданииМетеорологи предупредили о резком похолодании
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окнаВ Москве женщина с двумя детьми выпала из окна
В Индии не менее десяти человек стали жертвами циклона «Бульбуль»В Индии не менее десяти человек стали жертвами циклона «Бульбуль»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 939


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru