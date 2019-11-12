|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Полиция проводит проверку по факту угроз сыну Плющенко и Рудковской
19:15
Фото: utro.ru
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Правоохранительные органы Московской области приступили к проверке сведений об угрозах, которые через соцсети поступают в адрес несовершеннолетнего ребенка известного российского спортсмена Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Как стало известно, обеспокоенные родители ранее обратились за помощью в полицию. По словам официального представителя подмосковного управления МВД Татьяны Петровой, 7 ноября адвокат жителей Одинцовского городского округа передал сведения о том, что ребенок подвергается угрозам.
Помимо угроз жизни и здоровью, несовершеннолетний мог пострадать от вымогательства денежных средств со стороны неизвестного пока лица, сообщает "Интерфакс".
Со ссылкой на собственный информированный источник в правоохранительных органах Подмосковья уточняется, что речь идет о сыне фигуриста. Официально Плющенко и Рудковская эту информацию пока еще не подтвердили.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|