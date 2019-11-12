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В Бангладеш при столкновении двух поездов погибли 16 человек
12.11.2019 22:03
Фото: vk.com
По уточненным данным, в результате крупной железнодорожной аварии погибли шестнадцать человек, около сорока пострадали.
ЧП случилось на расстоянии около 100 км от столицы страны Дакки, передает ТАСС.
Смертельная авария произошла примерно в 02:00 по местному времени (23:00, 11 ноября по Москве). По предварительным данным, причиной столкновения могли стать неправильные действия одного из машинистов.
Первоначально сообщалось о двенадцати погибших и двадцати восьми пострадавших.
В местных экстренных службах, которые продолжают поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия, опасаются, что число жертв может возрасти. В операции задействованы пожарные, полицейские и военные.
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