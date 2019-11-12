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В Крыму задержан мужчина, укравший у москвича сумку с 7 млн рублей
12.11.2019 20:43
Фото: barlamane.com
Суд вынес решение об аресте подозреваемого, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного полицейского главка.
Расследование по данному уголовному делу активно продолжается.
Ранее в полицию обратился москвич, ставший жертвой дерзкого ограбления. По словам потерпевшего, его обокрал малознакомый мужчина - они некоторое время общались через общих знакомых. Злоумышленник при этом выражал готовность помочь в посредничестве при покупке дорогостоящей машины.
Предложив знакомому встретиться в арендованном офисе на улице Шаболовка якобы для оформления приобретения автомобиля, злоумышленник попросту выхватил у него сумку с деньгами. Сразу после этого он выпрыгнул окно, которое было заранее открыто, а потом скрылся.
По данным МВД, найденный в Крыму подозреваемый является 36-летним жителем Москвы. В прошлом он уже имел проблемы с законом. Уточняется, что похищенные деньги злоумышленник успел частично потратить на собственные нужды.
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