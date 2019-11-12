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В Крыму задержан мужчина, укравший у москвича сумку с 7 млн рублей


12.11.2019 20:43
В Крыму задержан мужчина, укравший у москвича сумку с 7 млн рублейФото: barlamane.com

Суд вынес решение об аресте подозреваемого, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного полицейского главка.

Расследование по данному уголовному делу активно продолжается.

Ранее в полицию обратился москвич, ставший жертвой дерзкого ограбления. По словам потерпевшего, его обокрал малознакомый мужчина  - они некоторое время общались через общих знакомых. Злоумышленник при этом выражал готовность помочь в посредничестве при покупке дорогостоящей машины.

Предложив знакомому встретиться в арендованном офисе на улице Шаболовка якобы для оформления приобретения автомобиля, злоумышленник попросту выхватил у него сумку с деньгами. Сразу после этого он выпрыгнул окно, которое было заранее открыто, а потом скрылся.

По данным МВД, найденный в Крыму подозреваемый является 36-летним жителем Москвы. В прошлом он уже имел проблемы с законом. Уточняется, что похищенные деньги злоумышленник успел частично потратить на собственные нужды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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