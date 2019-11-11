|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Таиландские ученые обнаружили останки нового вида динозавров
04:01
Фото: uralinform.ru
Открытие удалось сделать группе палеонтологов из таиландского университета Маха Саракхам, которые вели раскопки в "долине динозавров", расположенной на территории провинции Нонг Буалампху на северо-востоке королевства. По словам ученых, речь идет о новом, уже одиннадцатом виде динозавров, миллионы лет назад обитавших в этих местах.
На территории нынешнего Таиланда и соседних стран обитали динозавры, которым ученые дали имя Vayuraptor, передает портал Thaiger. Название нового вида связано с Ваю, индуистским богом ветра. По данным палеонтологов, четырехметровый "дальний родственник" более крупного тираннозавра жил в этих местах около 60 миллионов лет назад.
Стоит отметить, что археологи ведут раскопки в таиландской "долине динозавров" на протяжении более тридцати лет и уже успели отыскать останки динозавров, не встречающихся больше нигде на планете.ж Среди них, в частности, Tyranozaurus Siamicus, получивший известность также как "сиамский тираннозавр". По высоте он был примерно на метр ниже Tyrannozaurus Rex, "королевского тираннозавра".
Ранее ученые из Италии и США смогли прийти к выводу о том, что в период становления Римской империи большинство жителей города были выходцами из государств Ближнего Востока и Греции, хотя считалось, что в Риме в то время было немало коренных италиков или западноевропейских варваров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|