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Генетики провели первую "перепись" жителей Древнего Рима


8.11.2019 21:23
Генетики провели первую "перепись" жителей Древнего РимаФото: prozhelezu.ru

Ученые из Италии и США смогли прийти к выводу о том, что в период становления Римской империи большинство жителей города были выходцами из государств Ближнего Востока и Греции, передает ТАСС.

Ранее считалось, что в Риме было немало коренных италиков или западноевропейских варваров.

Как свидетельствуют результаты генетического исследования, опубликованные в журнале Science, в эпоху становления Римской империи среди жителей города преобладали выходцы из Ближнего Востока и Греции.

По словам одного из авторов этой работы, Джонатана Притчарда из американского Стэнфордского университета (США), ученые были удивлены обнаружившейся картиной. Как оказалось, генетический "портрет" римлян довольно сильно менялся, и в этом процессе нашло отражение развития взаимоотношений города и его союзников.

Ученые также обратили внимание на то, насколько космополитичным было население Рима даже в период античности - речь идет о смешении самых разных культур и популяций, добавил американский генетик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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