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В Индии не менее десяти человек стали жертвами циклона «Бульбуль»
11.11.2019 17:04
Фото: iz.ru
Как передают индийские СМИ, экстренные службы подтвердили информацию о десяти погибших из-за разгула стихии.
Циклон "Бульбуль" обрушился на западные прибрежные регионы страны.
По данным газеты The Indian Express, наибольший удар стихия нанесла штатам Западная Бенгалия и Одиша. Порывами ураганного ветра там было повреждено порядка 60 тысяч домов.
Со ссылкой на источники в местных экстренных службах уточняется, что восемь рыбаков продолжают числиться без вести пропавшими, ведется их поиск. Количество пострадавших уточняется.
Как информируют синоптики, сейчас циклон, постепенно теряя силу, направляется на восток.
Ранее циклон обрушился на прибрежные районы Бангладеша, где в общей сложности было зафиксировано тринадцать смертельных случаев.
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