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В Афганистане уничтожили лидера боевиков, убившего местных судей
11.11.2019 16:13
Фото: obozrevatel.com
Один из главарей радикального движения "Талибан" (в РФ деятельность этой организации официально запрещена) уничтожен в результате авиаудара.
Позиции боевиков были атакованы ВВС Афганистана, передает телевизионный канал 1TV.
Со ссылкой на командование правительственных войск страны сообщается, что удар был нанесен вечером минувшей субботы, 9 ноября. Целью силовиков были объекты, расположенные на территории уезда Мохаммед Ага в провинции Логар.
В результате успешно проведенной операции удалось ликвидировать одного из главарей боевиков, причастного к нападению на судей.
Ранее в этом районе был атакован автомобиль, в котором местные судьи следовали из Кабула в провинцию Пактия. Жертвами нападения талибов стали четыре человека.
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