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В Намибии слон атаковал палаточный лагерь: погиб турист из Австралии
11.11.2019 01:56
Фото: dainikbhaskar.com
В результате инцидента, случившегося в районе Kunene в африканской Намибии погиб один человек.
Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на местные власти, группа туристов разбила палаточный лагерь в месте, которое не подходит для ночлега.
В результате ЧП смертельные травмы получил 59-летний австралийский турист. Правоохранительные органы выясняют, сопровождал ли группу иностранцев гид, или туристы приехали в этот район самостоятельно.
Ранее сообщалось о трагедии в Индии, где агрессивный слон растерзал фермера. После гибели 56-летнего жителя штата Андхра-Прадеш департамент лесного хозяйства штата выплатит его семье компенсацию в размере более 7,5 тысячи долларов.
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