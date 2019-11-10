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В Австралии найден мертвым россиянин, подозреваемый в убийстве
10.11.2019 19:48
Фото: topfacts.com.ua
Как передает телевизионный канал Seven News, в одном из парков Сиднея найден мертвым 49-летний гражданин РФ Владимир Кондаков.
Ранее россиянина объявили в розыск по подозрению в убийстве пожилого бизнесмена.
Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
Владимир Кондаков находился в бегах после ЧП, случившегося на строительной площадке, где убили 76-летнего предпринимателя и ранили его 33-летнего сына. Предположительно, этому предшествовал некий конфликт.
Ранее сообщалось о преступлении, жертвой которого стал пожилой бизнесмен. Убийство было совершено 6 ноября в Сиднее, после чего полиция объявила, что к нападению может быть причастен гражданин России, не имеющий постоянного места жительства.
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