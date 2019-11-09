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В Австралии россиянина ищут по подозрению в убийстве
9.11.2019 02:43
Фото: livejournal.com
Преступление, жертвой которого стал пожилой бизнесмен, было совершено 6 ноября в Сиднее.
По данным австралийских СМИ, к нападению может быть причастен гражданин России, не имеющий постоянного места жительства.
Со ссылкой на источники в местном полицейском управлении телекомпания АВС сообщает о том, что убийство было совершено 6 ноября на одной из строительных площадок Сиднея. На месте ЧП скончался 76-летний предприниматель, ранения получил его 33-летний сын.
В причастности к преступлению подозревается гражданин РФ Владимир К., которому удалось скрыться в неизвестном направлении. Полиция задействовала в его поисках вертолеты и специально обученных собак, однако мужчина пока не найден.
По версии следствия, нападавший был знаком с убитым. Сведений о мотивах преступления пока не поступало.
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