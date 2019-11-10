|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Салехарде на картодроме умер мальчик
10.11.2019 18:44
Фото: nepsite.ru
Правоохранительные органы Салехарда проводят проверку по факту смерти школьника на картодроме.
По данным региональных СМИ, 10-летнему мальчику внезапно стало плохо во время тренировочного заезда.
Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что ЧП случилось во время тренировочного заезда на картинге. Занятия проводились в воскресенье в муниципальном учреждении "Центр внешкольной работы".
До выяснения обстоятельств трагедии занятия в центре приостановлены. В учреждении сейчас работают сотрудники следственного ведомства, восстанавливая ход событий.
Пока сведений о том, что могло стать причиной смерти ребенка, из официальных источников не поступало. В СМИ появились сообщения о том, что школьнику стало плохо, когда он заходил на второй круг.
Представители центра, где проводилась тренировка, пояснили, что ни аварий, ни переворотов зафиксировано не было. К месту ЧП были незамедлительно вызваны медики, однако к моменту их прибытия школьник уже умер.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|