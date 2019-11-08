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В заповеднике Австралии из-за лесных пожаров погибли больше половины коал


8.11.2019 23:40
Австралийский пожарный дает напиться спасеннной им коалеФото: copypast.ru
Австралийский пожарный дает напиться спасеннной им коале

Больше половины коал, которые обитали на территории заповедника в австралийском штате Новый Южный Уэльс, погибли из-за лесных пожаров.

Печальное известие передает агентство Reuters.

Информация поступила от представителей организации Koala Conservation Australia, деятельность которой посвящена сохранению популяции этих удивительных животных. По данным специалистов, в заповеднике на северном побережье Австралии в результате лесных пожаров погибли в общей сложности около трех с половиной сотен этих сумчатых - ранее на этой территории насчитывалось от 500 до 600 коал.

Кроме того, от огня серьезно пострадал природный заповедник, расположенный у озера Инес - пламенем уничтожено две трети среды обитания коал, и это в будущем может негативно повлиять на результаты восстановления популяции животных.

Для коал, которых удалось спасти, создали специальный реабилитационный центр. Ветеринары следят за состоянием животных, пострадавшим делают перевязки и дополняют рацион, состоящий из эвкалиптовых листьев, особой питательной смесью.

Точный ущерб нанесенный популяции коал, подчеркивают зоологи, можно будет подсчитать лишь через десять дней.

Автор: Злата Богатова

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