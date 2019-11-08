|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В заповеднике Австралии из-за лесных пожаров погибли больше половины коал
8.11.2019 23:40
Фото: copypast.ru
Австралийский пожарный дает напиться спасеннной им коале
Больше половины коал, которые обитали на территории заповедника в австралийском штате Новый Южный Уэльс, погибли из-за лесных пожаров.
Печальное известие передает агентство Reuters.
Информация поступила от представителей организации Koala Conservation Australia, деятельность которой посвящена сохранению популяции этих удивительных животных. По данным специалистов, в заповеднике на северном побережье Австралии в результате лесных пожаров погибли в общей сложности около трех с половиной сотен этих сумчатых - ранее на этой территории насчитывалось от 500 до 600 коал.
Кроме того, от огня серьезно пострадал природный заповедник, расположенный у озера Инес - пламенем уничтожено две трети среды обитания коал, и это в будущем может негативно повлиять на результаты восстановления популяции животных.
Для коал, которых удалось спасти, создали специальный реабилитационный центр. Ветеринары следят за состоянием животных, пострадавшим делают перевязки и дополняют рацион, состоящий из эвкалиптовых листьев, особой питательной смесью.
Точный ущерб нанесенный популяции коал, подчеркивают зоологи, можно будет подсчитать лишь через десять дней.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|