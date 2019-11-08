Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В заповеднике Австралии из-за лесных пожаров погибли больше половины коал

8.11.2019 23:40

Фото: copypast.ru

Австралийский пожарный дает напиться спасеннной им коале



Больше половины коал, которые обитали на территории заповедника в австралийском штате Новый Южный Уэльс, погибли из-за лесных пожаров.



Печальное известие передает агентство Reuters.



Информация поступила от представителей организации Koala Conservation Australia, деятельность которой посвящена сохранению популяции этих удивительных животных. По данным специалистов, в заповеднике на северном побережье Австралии в результате лесных пожаров погибли в общей сложности около трех с половиной сотен этих сумчатых - ранее на этой территории насчитывалось от 500 до 600 коал.



Кроме того, от огня серьезно пострадал природный заповедник, расположенный у озера Инес - пламенем уничтожено две трети среды обитания коал, и это в будущем может негативно повлиять на результаты восстановления популяции животных.



Для коал, которых удалось спасти, создали специальный реабилитационный центр. Ветеринары следят за состоянием животных, пострадавшим делают перевязки и дополняют рацион, состоящий из эвкалиптовых листьев, особой питательной смесью.



Точный ущерб нанесенный популяции коал, подчеркивают зоологи, можно будет подсчитать лишь через десять дней.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.11.2019 17:04 В Петербурге известный ученый подозревается в жестоком убийстве коллеги

В Петербурге известный ученый подозревается в жестоком убийстве коллеги 9.11.2019 02:43 В Австралии россиянина ищут по подозрению в убийстве

В Австралии россиянина ищут по подозрению в убийстве 8.11.2019 22:04 В Буркина-Фасо после теракта пропали без вести десятки человек

В Буркина-Фасо после теракта пропали без вести десятки человек 7.11.2019 08:41 На Южном Урале в детдоме забеременели сразу три воспитанницы

На Южном Урале в детдоме забеременели сразу три воспитанницы 6.11.2019 11:55 В Таджикистане погранзаставу атаковали боевики ИГ