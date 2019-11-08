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СМИ: Игоря Верника с репетиции увезли в больницу


8.11.2019 22:36
СМИ: Игоря Верника с репетиции увезли в больницуФото: vsk.sm-news.ru

Как передает ТАСС, известному артисту потребовалась безотлагательная помощь специалистов из-за обострения остеохондроза.

Представители МХТ им. Чехова подтвердили, что Игоря Верника увезли в больницу.

Пресс-служба театра отмечает, что Игоря Верника действительно отвозили в Боткинскую больницу. Госпитализация артисту не понадобилась. После оказания экстренной помощи и обследования врачи отпустили Игоря Верника домой.

Предполагалось, что 8 ноября артист должен был играть в спектакле "№13D", однако его отменили. Зрителей проинформировали о том, что принято решение о переносе спектакля на 31 января 2020. Билеты, приобретенные на сегодняшний день, будут действительны.

Автор: Злата Богатова

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