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СМИ: Игоря Верника с репетиции увезли в больницу
8.11.2019 22:36
Фото: vsk.sm-news.ru
Как передает ТАСС, известному артисту потребовалась безотлагательная помощь специалистов из-за обострения остеохондроза.
Представители МХТ им. Чехова подтвердили, что Игоря Верника увезли в больницу.
Пресс-служба театра отмечает, что Игоря Верника действительно отвозили в Боткинскую больницу. Госпитализация артисту не понадобилась. После оказания экстренной помощи и обследования врачи отпустили Игоря Верника домой.
Предполагалось, что 8 ноября артист должен был играть в спектакле "№13D", однако его отменили. Зрителей проинформировали о том, что принято решение о переносе спектакля на 31 января 2020. Билеты, приобретенные на сегодняшний день, будут действительны.
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