|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Джонсон: Корбин стоит на стороне Путина
7.11.2019 12:50
Фото: u-f.ru
Премьер-министр королевства снова заговорил о предполагаемом отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
При этом Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина сторонником главы РФ Владимира Путина.
Как передает ТАСС, такое заявление руководитель правящей Консервативной партии сделал, когда официально объявил о начале всеобщей избирательной кампании. Она стартует в преддверии досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.
Борис Джонсон выступал у своей резиденции, расположенной на Даунинг-стрит. В своей речи он говорил, в частности, о позиции нынешнего правительства, стремящегося к тому, чтобы стана смогла "встать во весь рост". При этом Джереми Корбина и Лейбористскую партию политик назвал сторонниками российского лидера Владимира Путина. Озвучив такое утверждение, лидер консерваторов снова упомянул инцидент в Солсбери.
Напомним, весной прошлого года в небольшом британском городке Солсбери в графстве Уилтшир отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - гражданку РФ. По мнению официального Лондона, к инциденту, в ходе которого применялось нервно-паралитическое средство "Новичок", якобы причастны российские спецслужбы. В Москве все подобные домыслы продолжают решительно отвергать.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|