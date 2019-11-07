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Джонсон: Корбин стоит на стороне Путина


7.11.2019 12:50
Джонсон: Корбин стоит на стороне ПутинаФото: u-f.ru

Премьер-министр королевства снова заговорил о предполагаемом отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

При этом Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина сторонником главы РФ Владимира Путина.

Как передает ТАСС, такое заявление руководитель правящей Консервативной партии сделал, когда официально объявил о начале всеобщей избирательной кампании. Она стартует в преддверии досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.

Борис Джонсон выступал у своей резиденции, расположенной на Даунинг-стрит. В своей речи он говорил, в частности, о позиции нынешнего правительства, стремящегося к тому, чтобы стана смогла "встать во весь рост". При этом Джереми Корбина и Лейбористскую партию политик назвал сторонниками российского лидера Владимира Путина. Озвучив такое утверждение, лидер консерваторов снова упомянул инцидент в Солсбери.

Напомним, весной прошлого года в небольшом британском городке Солсбери в графстве Уилтшир отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - гражданку РФ. По мнению официального Лондона, к инциденту, в ходе которого применялось нервно-паралитическое средство "Новичок", якобы причастны российские спецслужбы. В Москве все подобные домыслы продолжают решительно отвергать.

Автор: Злата Богатова

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