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Болид Bloodhound LSR смог разогнаться до скорости 790 км/ч
6.11.2019 23:17
Фото: autoreview.ru
Сверхзвуковой автомобиль смог побить свой прошлый рекорд. По данным ТАСС, испытания состоялись на поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в ЮАР.
В ходе очередного заезда, который стал уже шестым по счету, машина достигла скорости 790 км/ч. Испытания состоялись в пустыне Калахари, расположенной в северо-западной части страны.
Как рассказал военный пилот Энди Грин, основной задачей являлось получение сведений о параметрах аэродинамического сопротивления и торможения. В результате автомобиль, разогнавшийся до 790 км/ч благодаря двигателю EJ200 побил собственный прежний рекорд, а разработчикам удалось собрать нужные данные.
Эксперты отмечают, что практически во время каждого заезда Грину удается выжимать из этой машины чуть больше прежнего. Предполагается, что такими темпами в будущем можно будет посягнуть на преодоление звукового барьера и рекорда скорости на суше. На сегодняшний день он составляет около 1230 км/ч. Такого уровня Грин смог достичь в Неваде в октябре 1997 года, когда управлял реактивным автомобилем Thrust SSC. Заезд проводился в пустыне Блэк-Рок.
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