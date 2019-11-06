Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Болид Bloodhound LSR смог разогнаться до скорости 790 км/ч

6.11.2019 23:17

Фото: autoreview.ru



Сверхзвуковой автомобиль смог побить свой прошлый рекорд. По данным ТАСС, испытания состоялись на поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в ЮАР.



В ходе очередного заезда, который стал уже шестым по счету, машина достигла скорости 790 км/ч. Испытания состоялись в пустыне Калахари, расположенной в северо-западной части страны.



Как рассказал военный пилот Энди Грин, основной задачей являлось получение сведений о параметрах аэродинамического сопротивления и торможения. В результате автомобиль, разогнавшийся до 790 км/ч благодаря двигателю EJ200 побил собственный прежний рекорд, а разработчикам удалось собрать нужные данные.



Эксперты отмечают, что практически во время каждого заезда Грину удается выжимать из этой машины чуть больше прежнего. Предполагается, что такими темпами в будущем можно будет посягнуть на преодоление звукового барьера и рекорда скорости на суше. На сегодняшний день он составляет около 1230 км/ч. Такого уровня Грин смог достичь в Неваде в октябре 1997 года, когда управлял реактивным автомобилем Thrust SSC. Заезд проводился в пустыне Блэк-Рок.



Автор: Злата Богатова

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