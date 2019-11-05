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Сирийские войска заняли нефтяное месторождение на северо-востоке страны
00:21
Фото: haber7.net
Правительственная армия Сирии впервые за последние несколько лет установила контроль над нефтяным месторождением, которое расположено неподалеку от города Румейлан.
Как уточняет радиостанция Sham FM, населенный пункт находится в северо-восточной части республики.
Кто контролировал данное месторождение ранее, пока не уточняется.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил о том, что Соединенные Штаты намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии, допуская силовые методы, если будут зафиксированы попытки их захвата. Руководитель американского Минобороны подчеркнул, что американские военные не подпустят туда ни сирийцев, ни русски.
По словам спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, нефтеносные районы, расположенные на северо-востоке САР, должно контролировать исключительно сирийское правительство.
Как сообщал ранее официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, ежемесячно госорганы США получают от добычи нефти на территории Сирии более тридцати миллионов долларов.
Не так давно сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим главой Соединенных Штатов из-за прозрачности его заявлений. Глава САР пояснил, что имел в виду не политику лидера США, а его транспарентность. В действительности он воспринимает американских президентов как группу преступников, представляющих интересы, в частности, "нефтяных компаний и производителей оружия".
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